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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 15:35 BJT

****敬告客户：路透中文香港股市报导4月18和21日暂停发送****

路透4月18日 - 亲爱的客户，您好：

4月18日(周五)和4月21日(周一)香港股市 因复活节假期休市而暂停出稿，不便之处，敬请谅解！

路透将于4月22日(周二)起恢复上述稿件的发送。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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