人行称香港应珍惜人民币离岸市场优势--媒体

路透香港7月3日 - 中港媒体周四报导，中国人民银行呼吁香港应珍惜目前在人民币离岸市场的优势，同时，港元联系制度存废将由香港自己决定。

人行与财政部等官员周三在北京与媒体见面，财新网报导引述人行货币政策司副司长郭建伟谈话指出，香港目前占全球人民币离岸市场份额53%，香港应该珍惜目前在人民币跨境业务上的优势。

而财政部副部长王保安也指出，人民币离岸市场是一个开放竞争的市场，香港并非独有，香港要巩固和发展人民币离岸中心地位，更关键要看特区政府，靠自身发展，不能单靠中央。

香港是最早发展的离岸中心，目前在跨境业务、人民币资金池以及外汇、债券等相关人民币商品的规模也是最大，随着新加坡、台湾、伦敦、法兰克福等地开展清算业务，市场亦关注这些离岸中心对于香港的影响为何。

香港信报亦报导称，人行官员称香港未来是否继续使用联系汇率，人行尊重香港自身选择。

香港自1983年起实施与美元挂钩的联系汇率制度。依照现行制度，港元兑美元HKD=的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。

金管局前总裁任志刚退任后，于2012年时撰文促检讨联系汇率制度，令此议题受到关注。香港金管局数度表示联汇制度最适宜香港，目前无意改变。（完）

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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