弘毅投资入股SMG旗下影视产业平台

路透上海6月13日 - 据上海证券报周四报导，中国知名私募股权投资基金--弘毅投资将入股上海东方传媒集团有限公司（SMG）下属的影视产业运营平台--尚世影业,双方还宣布，将推出首期募资规模30亿元人民币的专项影视投资基金。

“SMG有两个量化指标，第一步是模拟的千亿市值，第二步是收入达到千亿；此外我们企业发展还有三个理念，国际化、证券化、开放化。”上海广播电视台台长、SMG总裁裘新表示，“尚世影业是我们推进改革的一大重点。”

尚世影业近年来建立了从上游的文学剧本孵化、演艺经纪，到下游的制作和发行的全产业链。值得注意的是，尚世影业近年来业绩始终保持两位数增长，其2012年营收增幅超60%。

弘毅投资总裁赵令欢指出，“影视行业或许已经到了一个拐点：未来，带有资源的、主动的、以盈利为目标的资本将持续推动我国影视行业的商业化和产业化。”

尚世影业总经理苏晓称，双方合作的影视专项基金将以项目投资为主，投资方向主要包括电视剧、电影和少部分股权投资。而赵令欢表示，该基金在运作上将有一系列资本创新，如夹层基金、股转债、债权投资、项目股权等。

以营收计，SMG是国内继中央电视台后第二大传媒集团。而弘毅投资是联想控股旗下负责股权投资及管理业务的公司，目前共管理五期美元基金和两期人民币基金，管理资金总规模超过450亿元，出资人包括全国社保基金，中国人寿及高盛(GS.N)、淡马锡等全球知名投资机构。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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