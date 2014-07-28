宏源证券控股股东拟增持至多5%股份 为重组保驾护航

路透上海7月28日 - 在申银万国与宏源证券000562.SZ换股吸收合并的计划宣布后，宏源证券周一公告称，其控股股东中国建银投资有限公司拟在未来六个月内增持至多5%股份，增持股份价格不超过重组换股价。很明显，此次增持目的主要是为上述重组计划保驾护航。

公告称，基于对中国证券行业及宏源证券未来发展前景的信心，中国建投计划自宏源证券董事会召开后的第三个交易日起的未来六个月内，通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式增持宏源证券部分股份。中国建投承诺此次增持的股票在增持结束后12个月内不减持。

中国建投本次拟至多增持1亿9,862.04万股，若按换股价计算，其增持规模至多为19.78亿元人民币。目前中国建投共持有宏源证券60.02%股权。

宏源证券上周五召开的董事会通过的重组方案显示，宏源证券本次换股价格较公告前20日均价上浮20%至9.96元/股，与申银万国的换股比例为1:2.049，即每股宏源证券可换得2.049股申银万国股票。

在此次重组中，宏源证券还为其股东提供现金选择权，按每股8.12元价格，收购那些在股东会上就重组方案投出反对票的股东要求售出的股份。

申万与宏源合并完成后，申银万国将作为存续公司承接宏源的全部资产负债、业务、人员等，宏源证券终止上市并注销法人资格。申银万国的股票将申请在深交所上市流通。

合并后的存续公司总部将设在新疆，通过战略定位和业务优化整合，转为不持证券牌照的投资控股公司。存续公司将以全部证券类资产及负债出资，在上海设立一家大型综合类、全牌照、全资证券子公司，并将由其在新疆设立投行子公司和区域经纪业务子公司。

其实宏源证券与申银万国颇有渊源，申银万国控股股东是中央汇金公司，而中央汇金是宏源证券大股东中国建银投资的母公司。换股前，中央汇金公司持有申银万国55.38%股份，换股后，按现有比例，中央汇金直接和间接持有存续公司57.92%股份。

宏源证券自去年10月30日午后起停牌，因其大股东正筹划相关重组。停牌前，宏源证券收报8.22元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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