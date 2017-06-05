鸿海称苹果与亚马逊将与之联手竞购东芝芯片业务--日经

路透东京6月5日 - 日本经济新闻周一援引台湾鸿海精密(2317.TW)董事长郭台铭称，苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)将与其联手竞购东芝(6502.T)的半导体业务。

据日经对郭台铭的采访，他说这两家美国科技巨头计划“入资”。目前尚不清楚，是采取直接投资方式还是为这笔交易提供融资。

鸿海在这次竞购中，亦与旗下的日本夏普(6753.T)携手。

未能立即联络到苹果与亚马逊的代表置评。

外界认为鸿海在这次竞购中并不处于领先位置，因其与中国关系紧密。日本政府曾表示，将阻止任何可能导致关键芯片技术流出日本的交易。(完)