鸿海称苹果与亚马逊将与之联手竞购东芝芯片业务--日经

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月5日 - 日本经济新闻周一援引台湾鸿海精密(2317.TW)董事长郭台铭称，苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)将与其联手竞购东芝(6502.T)的半导体业务。
据日经对郭台铭的采访，他说这两家美国科技巨头计划“入资”。目前尚不清楚，是采取直接投资方式还是为这笔交易提供融资。
鸿海在这次竞购中，亦与旗下的日本夏普(6753.T)携手。
未能立即联络到苹果与亚马逊的代表置评。
外界认为鸿海在这次竞购中并不处于领先位置，因其与中国关系紧密。日本政府曾表示，将阻止任何可能导致关键芯片技术流出日本的交易。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
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