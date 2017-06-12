独家：鸿海称苹果等美国企业与其一同收购东芝芯片业务

路透台北6月12日 - 鸿海(富士康)集团董事长郭台铭周一对路透表示，在鸿海牵头的对东芝(6502.T)芯片业务的收购中，苹果(AAPL.O)、戴尔和金士顿(Kingston Technology)为收购财团的成员。

郭台铭还称，亚马逊(AMZN.O)接近加入收购财团，另外鸿海正在与谷歌(GOOGL.O)、微软(MSFT.O)和思科(CSCO.O)就参与收购进行磋商。

他拒绝透露收购报价的总规模，也为透露苹果及其他美国企业计划投资多少。

郭台铭接受采访时称，我只能告诉你苹果肯定会参与；并补充称，苹果参与收购已获得执行长库克和苹果董事会的批准。

郭台铭补充称，鸿海及其日本分支夏普(6753.T)总体持有东芝的股权将不会超过40%。

由于不在上班时间，未能联系到苹果及郭台铭提及的其他美国企业的代表；夏普则未予评论。(完)