鸿海可能最多出价270亿美元 竞购东芝芯片事业--彭博

路透4月10日 - 彭博周一援引知情人士的报道称，台湾鸿海(2317.TW)表明其可能最多出价3万亿(兆)日圆(269.9亿美元)，竞购东芝(6502.T)旗下芯片(晶片)事业。

根据报道，韩国SK Hynix Inc (000660.KS)和半导体厂商博通(Broadcom)(AVGO.O)已提交收购该芯片事业的初步出价，估价在2万亿日圆(179.8亿美元)或以上。

东芝为全球第二大NAND闪存芯片生产商，仅次于韩国三星电子(005930.KS)。东芝正在考虑将旗下闪存芯片事业的绝大多数或全部予以出售，因其设法弥补旗下美国核部门西屋电气的63亿美元减记。

报道称，东芝和日本政府官员打算寻找日本买家牵头的要约，不过目前尚未见到日商竞标。

鸿海董事长郭台铭在3月时表示，“很有信心”能够买入日本东芝的芯片业务。

目前无法立即取得鸿海、东芝、SK Hynix和博通对此事的置评。(完)