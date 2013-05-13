《电子产业焦点》和硕抢食苹果订单，鸿海备受威胁

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
**利润率收窄**
苹果与其元件供应商一样严重依赖新产品以推动营收增长。苹果执行长库克(Tim Cook)上月对分析师表示，“一些真正的好东西”将在2013年底和2014年面市，暗示还要几个月后才会发布新产品。
反观韩国三星电子近期推出了最新的Galaxy S4智能手机，以迎向旺盛的市场需求。该公司依赖内部供应智能手机的多数元件。
苹果公布第一季录得10多年来首次季度获利下降，并预计本季营收介于335-355亿美元，前季营收为436亿美元。
尽管获利上升，鸿海第一季营收下降19.2%。
和硕第一季营收较上年同期增长29%，净利暴增81%，至23.1亿台币(7,859万美元)。
该公司目前为苹果代工iPhone 4S和iPhone 4等稍早型号的手机，并生产iPad mini。
“今年鸿海营收最多将持平，而和硕还有很大的增长潜力，因为和硕可谓从无到有，”汇丰分析师Jenny Lai称，“但鸿海的利润率将改善，因受益于获得更多元件订单。”
去年第四季，鸿海营业利润率较之前三个月增长3个百分点至3.7%，而和硕的营业利润率增长2个基点，至0.3%。今年第一季和硕营运利润率增长5个基点，至0.8%。
“和硕的利润率仍远低于鸿海，这是因为和硕的报价非常有竞争力，这是其赢得订单的原因。”Lai称。(完)
(编译 王翔琼/于春红; 审校)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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