《电子产业焦点》和硕抢食苹果订单，鸿海备受威胁

**利润率收窄**

苹果与其元件供应商一样严重依赖新产品以推动营收增长。苹果执行长库克(Tim Cook)上月对分析师表示，“一些真正的好东西”将在2013年底和2014年面市，暗示还要几个月后才会发布新产品。

反观韩国三星电子近期推出了最新的Galaxy S4智能手机，以迎向旺盛的市场需求。该公司依赖内部供应智能手机的多数元件。

苹果公布第一季录得10多年来首次季度获利下降，并预计本季营收介于335-355亿美元，前季营收为436亿美元。

尽管获利上升，鸿海第一季营收下降19.2%。

和硕第一季营收较上年同期增长29%，净利暴增81%，至23.1亿台币(7,859万美元)。

该公司目前为苹果代工iPhone 4S和iPhone 4等稍早型号的手机，并生产iPad mini。

“今年鸿海营收最多将持平，而和硕还有很大的增长潜力，因为和硕可谓从无到有，”汇丰分析师Jenny Lai称，“但鸿海的利润率将改善，因受益于获得更多元件订单。”

去年第四季，鸿海营业利润率较之前三个月增长3个百分点至3.7%，而和硕的营业利润率增长2个基点，至0.3%。今年第一季和硕营运利润率增长5个基点，至0.8%。

“和硕的利润率仍远低于鸿海，这是因为和硕的报价非常有竞争力，这是其赢得订单的原因。”Lai称。(完)