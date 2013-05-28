鸿海和Mozilla将联手推出一款基于火狐系统的移动设备

路透台北5月28日 - Mozilla发言人称，台湾鸿海精密工业股份有限公司(2317.TW)将与其联手合作，发布一款运行火狐操作系统的移动设备。鸿海有意扩大除苹果外的客户群。

Mozilla驻台北发言人拒绝提供该设备的细节，但Focus Taiwan援引业内消息人士的说法报道称，该设备很可能是个平板电脑。鸿海和Mozilla计划在6月3日发布该设备。

上述两公司拒绝就该报道置评。

鸿海上季度净利润减少，因iPhone和iPad销售放缓。

鸿海生产的多数移动设备均搭载苹果iOS系统和谷歌(GOOG.O)安卓系统。鸿海表示，该公司将在产品线中增加火狐操作系统。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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