鸿海和Mozilla将联手推出一款基于火狐系统的移动设备

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透台北5月28日 - Mozilla发言人称，台湾鸿海精密工业股份有限公司(2317.TW)将与其联手合作，发布一款运行火狐操作系统的移动设备。鸿海有意扩大除苹果外的客户群。
Mozilla驻台北发言人拒绝提供该设备的细节，但Focus Taiwan援引业内消息人士的说法报道称，该设备很可能是个平板电脑。鸿海和Mozilla计划在6月3日发布该设备。
上述两公司拒绝就该报道置评。
鸿海上季度净利润减少，因iPhone和iPad销售放缓。
鸿海生产的多数移动设备均搭载苹果iOS系统和谷歌(GOOG.O)安卓系统。鸿海表示，该公司将在产品线中增加火狐操作系统。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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