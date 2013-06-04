鸿海携手Mozilla开发新设备和应用

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
(本文由路透中文网编译提供)
路透台北6月3日 - 鸿海精密 计划推出基于Mozilla旗下火狐操作系统的设备和应用，以实现业务的多元化。该公司的核心代工业务利润率低。
鸿海精密周一宣布，将推出基于火狐系统的智能手机、平板电脑、电视、电子白板和户外显示屏，目前正在开发的设备超过五个。
“（主流）操作系统表现不够好……Mozilla提供的解决方案能够弥补其他操作系统的不足，比如Android在本地语言模式下的问题。目前还没有基于HTML5和开放网络技术的解决方案。”富士康创新数位系统事业群总经理刘扬伟在记者会上表示。
刘扬伟称，公司正在投资位于高雄的新部门，计划招募500-1,000名员工，与Mozilla一起开发硬件、软件、内容和服务。刘扬伟强调，鸿海精密不会推出自有品牌，意在为客户提供解决方案。
鸿海精密目前生产的大部分移动设备都基于苹果 的iOS和谷歌 的Android系统。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。