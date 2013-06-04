鸿海携手Mozilla开发新设备和应用

(本文由路透中文网编译提供)

路透台北6月3日 - 鸿海精密 计划推出基于Mozilla旗下火狐操作系统的设备和应用，以实现业务的多元化。该公司的核心代工业务利润率低。

鸿海精密周一宣布，将推出基于火狐系统的智能手机、平板电脑、电视、电子白板和户外显示屏，目前正在开发的设备超过五个。

“（主流）操作系统表现不够好……Mozilla提供的解决方案能够弥补其他操作系统的不足，比如Android在本地语言模式下的问题。目前还没有基于HTML5和开放网络技术的解决方案。”富士康创新数位系统事业群总经理刘扬伟在记者会上表示。

刘扬伟称，公司正在投资位于高雄的新部门，计划招募500-1,000名员工，与Mozilla一起开发硬件、软件、内容和服务。刘扬伟强调，鸿海精密不会推出自有品牌，意在为客户提供解决方案。

鸿海精密目前生产的大部分移动设备都基于苹果 的iOS和谷歌 的Android系统。（完）