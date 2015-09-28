鸿海考虑以至多17亿美元收购夏普LCD业务多数股权--报导

路透东京9月28日 - 据日本每日新闻报导，台湾鸿海精密(2317.TW)正在考虑收购日本夏普(6753.T)亏损的液晶显示器(LCD)业务多数股权，收购价为至多2,000亿日圆(17亿美元)。报导未说明消息来源。

报导称，鸿海精密计划请iPhone生产商苹果投资数亿美元，资助该交易。苹果既是鸿海精密的客户，也是夏普的客户。

夏普对此不予置评。目前尚未立即联系上鸿海精密管理人士置评。苹果日本子公司一管理人士称，目前还不能马上找到人发表评论。

夏普早盘收市涨1.4%，日经指数.N225则跌1.1%。

日本经济新闻9月21日报导称，鸿海提出收购日本夏普旗下处境不佳的液晶显示器(LCD)业务，并计划向美国苹果融资。(完)