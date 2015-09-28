鸿海考虑以至多17亿美元收购夏普LCD业务多数股权--报导

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京9月28日 - 据日本每日新闻报导，台湾鸿海精密(2317.TW)正在考虑收购日本夏普(6753.T)亏损的液晶显示器(LCD)业务多数股权，收购价为至多2,000亿日圆(17亿美元)。报导未说明消息来源。
报导称，鸿海精密计划请iPhone生产商苹果投资数亿美元，资助该交易。苹果既是鸿海精密的客户，也是夏普的客户。
夏普对此不予置评。目前尚未立即联系上鸿海精密管理人士置评。苹果日本子公司一管理人士称，目前还不能马上找到人发表评论。
夏普早盘收市涨1.4%，日经指数.N225则跌1.1%。
日本经济新闻9月21日报导称，鸿海提出收购日本夏普旗下处境不佳的液晶显示器(LCD)业务，并计划向美国苹果融资。(完)
(编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。