鸿海对夏普开出的投资额料升至约59亿美元--读卖新闻（更新版）

(新增公司方拒绝评论及背景)

路透东京1月15日 - 日本读卖新闻报导称，台湾鸿海(2317.TW)将提议向日本显示器生产商夏普(6753.T)投资升至约7,000亿日圆(59亿美元)。夏普股价受此消息影响而大涨。

该报周五称，鸿海最早可能在周五提出这一最终提议。该报称，鸿海先前提议投资夏普的上限为5,000亿日圆。

夏普股价早盘曾大涨18%。鸿海和夏普均拒绝置评。

熟知内情消息人士称，夏普数月来一直在考虑确保公司未来的各种途径，包括从鸿海引资。但日本政府支持的产业革新机构(INCJ)投资夏普的可能性似乎更大。

鸿海愿意增加投资金额，将使INCJ面临提高出资的压力。一名直接知晓磋商事宜的消息人士本周稍早向路透表示，在总额3,500亿日圆的夏普重组计划中，INCJ将投资2,000亿日圆。

消息人士先前已指出，日本政府非常希望把夏普的智能手机面板技术，继续由日方掌握。

尽管夏普去年5月接受了一笔17亿美元的金援，为三年内第二次的大型纾困，但夏普目前仍在设法扭转业务颓势，因为三星电子(005930.KS)等亚洲对手来势汹汹，夏普及其他日本消费电子厂商陷入苦战。

鸿海与夏普的结盟谈判在2012年破局，鸿海所提出的要求，让夏普认为丧失过多控制权，因而打退堂鼓。双方仍保持联系，并且共同经营大阪的一座大尺寸液晶显示器(LCD)面板厂。(完)