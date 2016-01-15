鸿海对夏普开出的投资额料升至约59亿美元--读卖新闻（更新版）

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
(新增公司方拒绝评论及背景)
路透东京1月15日 - 日本读卖新闻报导称，台湾鸿海(2317.TW)将提议向日本显示器生产商夏普(6753.T)投资升至约7,000亿日圆(59亿美元)。夏普股价受此消息影响而大涨。
该报周五称，鸿海最早可能在周五提出这一最终提议。该报称，鸿海先前提议投资夏普的上限为5,000亿日圆。
夏普股价早盘曾大涨18%。鸿海和夏普均拒绝置评。
熟知内情消息人士称，夏普数月来一直在考虑确保公司未来的各种途径，包括从鸿海引资。但日本政府支持的产业革新机构(INCJ)投资夏普的可能性似乎更大。
鸿海愿意增加投资金额，将使INCJ面临提高出资的压力。一名直接知晓磋商事宜的消息人士本周稍早向路透表示，在总额3,500亿日圆的夏普重组计划中，INCJ将投资2,000亿日圆。
消息人士先前已指出，日本政府非常希望把夏普的智能手机面板技术，继续由日方掌握。
尽管夏普去年5月接受了一笔17亿美元的金援，为三年内第二次的大型纾困，但夏普目前仍在设法扭转业务颓势，因为三星电子(005930.KS)等亚洲对手来势汹汹，夏普及其他日本消费电子厂商陷入苦战。
鸿海与夏普的结盟谈判在2012年破局，鸿海所提出的要求，让夏普认为丧失过多控制权，因而打退堂鼓。双方仍保持联系，并且共同经营大阪的一座大尺寸液晶显示器(LCD)面板厂。(完)
(编译 李婷仪/蔡美珍；审校 张涛/王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。