合生创展去年核心利润升1.9倍 受入账收入及毛利率上升带动

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展(0754.HK)周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。
截至去年12月底止年度，合生创展的净利为38.68亿港元，2015年度为16.46亿港元；撇除投资物业重估、投资税项亏损、提早赎回优先票据之成本等因素后，核心利润为20.4亿港元，同比增1.91倍。
董事会建议派发末期股息每股0.1港元，与2015年度同期持平。
期内公司营业额同比增27%至162.56亿港元，交付及落成物业的均价下降12%至每平方米11,815元人民币，主要受产品结构影响。但毛利率则由2015年的24.6%上升至2016年的27.6%，主要由于溢利率相对较高的项目占比增加所致。
展望今年，合生创展表示，随着中央政府＂因城施策＂的调控方针，一、二线城市与三、四线城市的区域性分化将逐渐舒缓。一线城市及核心二线城市对商品房的需求将仍然强烈，而三、四线城市对商品房的去库存过程则将会加快。总体来说，中国房地产市场发展日趋成熟稳定，是促进房地产市场发展多元化，以及促进房地产市场发展上、下游产业的好时机。
公布业绩前，合生创展早盘收低0.71%，报7.04港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
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