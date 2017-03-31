合生创展去年核心利润升1.9倍 受入账收入及毛利率上升带动

路透香港3月31日 - 中国房地产商--合生创展(0754.HK)周五宣布，去年净利同比大升1.35倍；若撇除投资物业重估及其他因素的影响，则期内核心利润同比升幅达1.91倍，主要受入账物业销售收入增加和毛利率上升带动。

截至去年12月底止年度，合生创展的净利为38.68亿港元，2015年度为16.46亿港元；撇除投资物业重估、投资税项亏损、提早赎回优先票据之成本等因素后，核心利润为20.4亿港元，同比增1.91倍。

董事会建议派发末期股息每股0.1港元，与2015年度同期持平。

期内公司营业额同比增27%至162.56亿港元，交付及落成物业的均价下降12%至每平方米11,815元人民币，主要受产品结构影响。但毛利率则由2015年的24.6%上升至2016年的27.6%，主要由于溢利率相对较高的项目占比增加所致。

展望今年，合生创展表示，随着中央政府＂因城施策＂的调控方针，一、二线城市与三、四线城市的区域性分化将逐渐舒缓。一线城市及核心二线城市对商品房的需求将仍然强烈，而三、四线城市对商品房的去库存过程则将会加快。总体来说，中国房地产市场发展日趋成熟稳定，是促进房地产市场发展多元化，以及促进房地产市场发展上、下游产业的好时机。

公布业绩前，合生创展早盘收低0.71%，报7.04港元。（完）

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