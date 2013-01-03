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市场报道 | 2013年 1月 3日 星期四 21:07 BJT

企业并购: 美国Hormel斥资约7亿美元收购联合利华旗下花生酱业务

路透1月3日 - 生产Spam火腿肉罐头的美国Hormel Foods 表示,将以大约7亿美元的价格收购联合利华(Unilever) 旗下的四季宝(Skippy)花生酱业务.

该公司表示,预计这项交易对其2013财年业绩将有温和提升.(完)

(编译 郑茵 审校 艾茂林)
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