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时事要闻 | 2013年 2月 19日 星期二 11:12 BJT

英国居民因马肉丑闻减少肉食消费--调查

路透伦敦2月18日（记者 Clare Hutchison/Alice Baghdjian） - Consumer Intelligence周一公布的一项调查显示，牛肉食品掺杂马肉的丑闻令很多英国消费者感到震惊，并减少肉类消费。

爱尔兰上月爆发马肉丑闻，随后扩散到欧洲大陆，超市已经将即食类肉制品下架，人们对食品安全的信心也遭受重创。

丑闻还引发对于食品标签和欧盟复杂供应链的担忧，政府面临解释质量控制失误的压力。

上述调查显示，五分之一的成年人表示马肉丑闻后开始减少肉类消费。

“我们的调查表明，丑闻严重打击消费者，导致他们改变购物习惯或食谱。”Consumer Intelligence发言人David Black称。

2月14-15日进行的这项在线调查的受访者超过2,200名成年人。调查并未给出大家购买肉类的确切数量，只专注于广泛的趋势。

超过65%的受访者表示，他们对食品标签的信任度下降。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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