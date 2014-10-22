知名分析师Horsnell仍看多石油 预测明年布兰特油价105美元

路透纽约10月21日 - 10年前，石油分析师Paul Horsnell因准确预测油市将长期上涨而声名鹊起，如今他作为渣打银行(STAN.L)的分析师，又发布预测维持偏多看法，即便油价已经跌至四年低点。

过去几周，多家银行纷纷下调油价预估。Horsnell及其团队周二将2015年布兰特原油价格预估下调5美元，至每桶105美元，尽管如此仍然接近最高的预测值。

他们认为，石油输出国组织(OPEC)将不得不每日减产约100万桶石油，以避免明年第一季全球原油库存上升；而且目前石油井口价还不到每桶80美元，威胁到一些采油项目，美国原油供应紧张可能给油价托底。

Horsnell自2013年底从巴克莱跳槽渣打银行以来首次公布的一批研究报告中，有一篇这样写道，“目前媒体对油市报导的主流看法认为，在供应过剩之际，一场价格战正在进行。”

“我们不认同这种描述。根据我们及其他机构对供需的计算，眼下还没有石油供应过剩。”

渣打分析师表示，第四季虽未发生供应过剩，但2015年第一季将会出现，石油输出国组织(OPEC)可能需要减产。OPEC将于11月17日举行会议，几个主要成员国已表示，他们认为没有必要减产。

“OPEC会议之前还有五周时间可以用来筹划和协商，因此我们觉得，如果认为OPEC基本上不能就明年第一季大幅减产达成协议，这种看法不免轻率，”分析师们写道。

分析师也否定沙特挑起石油价格战的说法，表示价格战的前提是产量增加，并且油价跌破商业盈利水平，但这两个条件一个也不具备。

全球最大石油出口国沙特调降月度油价，被一些人视为意在争取亚洲市场份额；此外，沙特在油价跌向每桶80美元之际仍不愿减产，也被看作意图拖缓美国页岩油产业成长。美国页岩油近几年产量激增。

“根据目前的油价以及石油行业信贷环境来看，在石油产量方面可能会作出一些妥协，部分开采计划也会推迟，除非价格每桶至少再迅速上扬5美元，让井口价重新站回每桶80美元以上，”渣打银行的分析师写道。(完)

(编译 李春喜/陈宗琦；审校 郑茵)

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