中国最大私家精神科医院康宁锁定奥博资本为香港IPO基石投资者

路透香港11月9日 - 据路透周一获得的销售文件显示，温州康宁医院股份有限公司锁定全球最大的生物医疗投资公司--奥博资本（OrbiMed）为基石投资者。

以2014年收入计，温州康宁是中国最大的私家精神科医疗集团，也将是首家香港上市的精神科医院。

文件显示，温州康宁已锁定奥博资本以及Prime Capital为基石投资者，分别认购价值1,800万美元及1,400万美元的股份，合占IPO比重大约四成。

据奥博资本的网页介绍，该公司专注于全球生物医疗领域的投资已有二十多年，投资项目涵盖生物制药、生命科技、医疗器械、医疗服务及诊断等领域，管理净资产总额约150亿美元。

温州康宁今天开始路演，招股价区间为每股32.1-38.7港元，初步拟发售1,760万股新股，集资约5.6-6.8亿港元，其中一半款项用于扩充医疗设施网络，另四分之一款项于旗舰医院翻新升级。

该公司预计于本周五（13日）定价，11月20日在联交所挂牌上市，上市编号“2120”，上市保荐人为花旗(C.N)以及中信证券国际。

据招股书显示，温州康宁是中国最大的私家精神科医院，市场占有率5.8%；同时是中国第二大精神科医院，市场份额1%。公司运营九家医疗机构，其网络的床位数目2,210张。

于2012-14年三个年度，该公司录得收入分别为1.7亿、2.23亿及3亿元人民币，同期净利1,323万元、3,619万元及5,120万元。今年首六个月的收入1.6亿元，净利2,913万元，分别按年增长17%及22%。

温州康宁的主要股东包括董事长管伟立、德福基金以及天津泰鼎投资。

根据研究机构Frost & Sullivan报告，中国现时有超过1.8亿人患有精神疾病，每万人平均精神科医生数目及精神科床位数均大幅低于G7国家的中位数水平，预计中国私家精神科医疗市场规模将由2015年62亿元人民币增至2019年的136亿元，年均复合增长率为21.8%，2010-14年年均增速则为23.8%。（完）