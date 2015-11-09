中国最大私家精神科医院康宁锁定奥博资本为香港IPO基石投资者

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月9日 - 据路透周一获得的销售文件显示，温州康宁医院股份有限公司锁定全球最大的生物医疗投资公司--奥博资本（OrbiMed）为基石投资者。
以2014年收入计，温州康宁是中国最大的私家精神科医疗集团，也将是首家香港上市的精神科医院。
文件显示，温州康宁已锁定奥博资本以及Prime Capital为基石投资者，分别认购价值1,800万美元及1,400万美元的股份，合占IPO比重大约四成。
据奥博资本的网页介绍，该公司专注于全球生物医疗领域的投资已有二十多年，投资项目涵盖生物制药、生命科技、医疗器械、医疗服务及诊断等领域，管理净资产总额约150亿美元。
温州康宁今天开始路演，招股价区间为每股32.1-38.7港元，初步拟发售1,760万股新股，集资约5.6-6.8亿港元，其中一半款项用于扩充医疗设施网络，另四分之一款项于旗舰医院翻新升级。
该公司预计于本周五（13日）定价，11月20日在联交所挂牌上市，上市编号“2120”，上市保荐人为花旗(C.N)以及中信证券国际。
据招股书显示，温州康宁是中国最大的私家精神科医院，市场占有率5.8%；同时是中国第二大精神科医院，市场份额1%。公司运营九家医疗机构，其网络的床位数目2,210张。
于2012-14年三个年度，该公司录得收入分别为1.7亿、2.23亿及3亿元人民币，同期净利1,323万元、3,619万元及5,120万元。今年首六个月的收入1.6亿元，净利2,913万元，分别按年增长17%及22%。
温州康宁的主要股东包括董事长管伟立、德福基金以及天津泰鼎投资。
根据研究机构Frost & Sullivan报告，中国现时有超过1.8亿人患有精神疾病，每万人平均精神科医生数目及精神科床位数均大幅低于G7国家的中位数水平，预计中国私家精神科医疗市场规模将由2015年62亿元人民币增至2019年的136亿元，年均复合增长率为21.8%，2010-14年年均增速则为23.8%。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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