企业并购：辉瑞拟150亿美元收购Hospira，以扩大医院用药产品线

台湾汇市：台币早盘微幅升值，海外NDF折幅收敛外资动向不明显
路透台北5月23日 - 台币兑美元周二早盘微幅升值，表现大致与新兴亚洲货币同步。昨日带动台币大幅走升的海外NDF美元/台币换汇点折价幅度，则较上日略有收敛。
路透2月5日 - 辉瑞 周四称将出资约150亿美元收购Hospira ，以增强非专利注射药物和生物药品仿制品产品线。
处方药万艾可和利瑞卡都是辉瑞的产品，但它的几大品牌，如降脂药立普妥和止痛药西乐葆，专利已经到期并面临廉价非专利药的竞争。辉瑞需要新的产品以维持获利增长。
辉瑞出价为每股现金90美元，较Hospira周三收盘股价高出39%。Hospira股价周四飙升35%至近88美元，而辉瑞上涨2.7%至32.93美元。
这是辉瑞收购阿斯利康 未果后，最大的一次收购行动。
辉瑞称，此次行动显示出公司谋划资本布局，实现近期营收和每股盈余(EPS)增长的决心。公司预计，在该交易完成后的第一年每股盈余将增加10-12美分。
该交易仍需得到监管机构和股东的批准，预计将在今年稍晚完成。辉瑞预期可立即提振公司的获利，未来三年还可助辉瑞每年削减8亿美元成本。
辉瑞执行长Ian Read表示，收购Hospira的交易不会拖延辉瑞的分拆。公司曾表示，如果会计分析认为分拆合理，将在2017年前采取行动。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透台北5月23日 - 台币兑美元周二早盘微幅升值，表现大致与新兴亚洲货币同步。昨日带动台币大幅走升的海外NDF美元/台币换汇点折价幅度，则较上日略有收敛。
路透台北5月23日 - 根据路透周二取得文件显示，台湾南亚塑胶 将发行95亿 台币无担保公司债，其中五年期、七年期发行利率分别定在1.03%、1.25%，发行金额各为65 亿台币、30亿台币；预计七月中旬交割。 中华信评授予南亚长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 定价时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 南亚 2017年5月 1.03%/65亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 万海 2017年5月 1.55%/21亿 twA-
路透台北5月23日 - 台湾股市周二小涨，台积电等权重股领涨。不过，英国警方称将曼彻斯特爆炸案视为可能的恐怖袭击后，相关的担忧令涨势受限。