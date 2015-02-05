企业并购：辉瑞拟150亿美元收购Hospira，以扩大医院用药产品线

路透2月5日 - 辉瑞 周四称将出资约150亿美元收购Hospira ，以增强非专利注射药物和生物药品仿制品产品线。

处方药万艾可和利瑞卡都是辉瑞的产品，但它的几大品牌，如降脂药立普妥和止痛药西乐葆，专利已经到期并面临廉价非专利药的竞争。辉瑞需要新的产品以维持获利增长。

辉瑞出价为每股现金90美元，较Hospira周三收盘股价高出39%。Hospira股价周四飙升35%至近88美元，而辉瑞上涨2.7%至32.93美元。

这是辉瑞收购阿斯利康 未果后，最大的一次收购行动。

辉瑞称，此次行动显示出公司谋划资本布局，实现近期营收和每股盈余(EPS)增长的决心。公司预计，在该交易完成后的第一年每股盈余将增加10-12美分。

该交易仍需得到监管机构和股东的批准，预计将在今年稍晚完成。辉瑞预期可立即提振公司的获利，未来三年还可助辉瑞每年削减8亿美元成本。

辉瑞执行长Ian Read表示，收购Hospira的交易不会拖延辉瑞的分拆。公司曾表示，如果会计分析认为分拆合理，将在2017年前采取行动。(完)