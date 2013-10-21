中铁建惊人招待费被查 处分8人

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京10月21日 - 中国中央纪委监察部网站周一称，国资委纪委对中国铁建高额业务招待费核查发现的问题进行了处理和问责，通报批评57人，党纪政纪处分8人，移送司法机关1人。
中国铁建(601186.SS)2012年业务招待费用高达8.37亿元。
中央纪委监察部称，中央纪委书记王岐山要求对存在的问题严肃处理。
国资委纪委称，经调查发现，中铁建业务招待费支出总体上符合规定，但确实存在发票开具不规范、报销程序不严格、会计科目使用不当等问题。
据称，中铁建已着手削减业务招待费支出。记者未能立即联系到中铁建置评。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)