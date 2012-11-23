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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 23日 星期五 09:08 BJT

日本一男子劫持五人 要求野田佳彦下台

据媒体报导，一名男子周四在日本一家小型银行内持刀劫持五名人质，要求日本首相野田佳彦内阁辞职。野田佳彦所在的民主党自三年前执政以来，支持率下滑，很多选民认为该党未履行竞选承诺，非常失望。图为野田佳彦。路透

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