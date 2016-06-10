焦点：韩国乐天酒店因贪腐案修改IPO计划，免税店牌照申请不容乐观

路透首尔6月10日 - 韩国乐天酒店(Hotel Lotte)因一宗贪腐调查被迫推迟46亿美元的首次公开发行(IPO)计划，同时下调招股定价区间。对于关注此宗IPO的投资者来说，事情导致的最明显风险在于，可能影响到公司获得那张梦寐以求的首尔市区免税店经营牌照。

尽管公司的名字叫酒店，但其最大的营收来源却是免税店，第一季整体营收中免税店占到86%。乐天酒店是全球第三大免税店经营商。

公司所在的韩国是全球最大的免税店市场，且由于当局今年将进一步发放有效期五年的经营牌照，免税店市场还将不断扩大。牌照发放与否的决定标准包括申请企业的声誉。

“对于即将发放的免税店牌照，这宗贪腐案(调查)将会产生影响，”研究公司CEO Score的主管Park Ju-gun说。

乐天酒店周二称，已将拟议IPO的指导价格区间从97,000-120,000韩元下调至85,000-110,000韩元，降幅最大可达12%，上市时间也从6月推至7月。此前检察机构对公司一位董事展开贪腐案调查。

乐天酒店在修改后的IPO说明书中称，“一切要看结果，这次调查已可能对公司的声誉和运营造成负面影响。”

乐天酒店周四曾告知路透，已推迟上市时间，给投资者更多时间来评估这次调查后带来的风险。

风险之一就是会丢掉免税店牌照。

乐天酒店在招股说明书中称，检察官的调查围绕以下指控进行：Shin Young-ja串通其他公司高层从化妆品品牌Nature Republic收取贿赂，允许该品牌产品在乐天免税店销售。

Shin是乐天集团创办人的女儿，担任乐天基金会主管，据文件显示，去年乐天发给她的年薪和奖金为22.7亿韩元。

周四未能立即获得Shin的评论。乐天免税店也以调查正在进行中谢绝进一步置评。

乐天集团发言人对路透表示，首尔检方周五上午突击搜查了集团总部；当地媒体报导称，这是检方对这家韩国第五大集团公司扩大调查。

据韩国联合通讯社援引首尔中央地区检察官办公室的消息报导，大约200名首尔检方调查人员正在搜查集团的17个地点，包括集团总部、七个关联公司以及乐天集团董事长辛东彬等主要高管的住宅。

乐天酒店发言人称，该酒店也是遭到搜查的集团子公司之一。

首尔中央地区检察官办公室未予置评。

乐天集团发言人称，部分集团关联公司也受到搜查，但没有立即指出是哪些公司。(完)