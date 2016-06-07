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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 09:12 BJT

韩国新股：乐天集团料将把乐天酒店上市时间推迟至6月过后--消息

路透首尔6月7日 - 一位直接知情的监管消息人士周二称，韩国乐天集团料将把乐天酒店(Hotel Lotte)上市时间推迟至6月过后。

根据韩国上市规定，乐天酒店必须在7月底前上市，否则就得重新开始上市程序。

这位消息人士称，该公司料将在今日为投资者提供一份包含额外信息的说明书。由于相关信息并未公布，该消息人士拒绝具名。

乐天酒店此前计划在6月上市，但乐天集团一位发言人周二拒绝在公开相关文件前，提供上市日期可能变化的细节。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)

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