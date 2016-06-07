韩国新股：乐天集团料将把乐天酒店上市时间推迟至6月过后--消息

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透首尔6月7日 - 一位直接知情的监管消息人士周二称，韩国乐天集团料将把乐天酒店(Hotel Lotte)上市时间推迟至6月过后。
根据韩国上市规定，乐天酒店必须在7月底前上市，否则就得重新开始上市程序。
这位消息人士称，该公司料将在今日为投资者提供一份包含额外信息的说明书。由于相关信息并未公布，该消息人士拒绝具名。
乐天酒店此前计划在6月上市，但乐天集团一位发言人周二拒绝在公开相关文件前，提供上市日期可能变化的细节。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)