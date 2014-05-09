行政之手应对楼市变化多一份耐心 不应急于出手--新华时评

路透北京5月9日 -中国楼市行情5月以来急转直下，部分城市“松绑限购令”的消息受到高度关注。新华社周四晚间再次发表时评文章称，整体而言所谓的“拐点论”“崩盘论”都言之过甚，并表示更希望“行政之手”对楼市更多一份耐心，不要在市场刚出现一点变化就着急出手。

这是新华社在周四当天发布的第二篇楼市评论文章。

“不论地方政府对楼市的干预是否有合情合理的理由，人们更希望‘行政之手’对楼市更多一份耐心，给市场调节留下足够的空间，不要在市场刚出现一点变化就着急出手，”新华时评文章称。

日前铜陵、南宁、无锡等几个城市出台政策，通过落户、税收等手段给“限购令松绑”。对此，新华评论称，必须认识到房地产调控也是把“双刃剑”。

“如果放松限购释放的是‘楼市萧条’信号，可能会让购房者更加谨慎地持币观望，结果反而背离初衷，”文章称。

文章指出，综观媒体报道，所谓的商品房销售“量价齐跌”并没有面上的权威数据，虽然国家统计局发布的数据显示，今年2月和3月全国商品房销售面积和销售额环比下降，但这并不足以说明商品房单价全面下降。

在业内一些权威人士看来，国内商品房市场确实出现了分化趋势，部分二三线城市出现了商品房降价促销现象，但主要原因是这些地方房地产开发过度、存量房过多。

“从整体而言，所谓的‘拐点论’‘崩盘论’都言之过甚，”新华称。

周四中午新华发表评论文章称，从长远来看，以长效机制来取代限购、限贷等硬性措施是大势所趋，一些地方政府选择“救市”，应当三思慎行。

国土资源部网站周五称，经中央编办批复，日前已正式挂牌成立不动产登记局。这标志着统一的不动产登记机构正式组建，不动产登记“四统一”工作（登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台）迈出了坚实一步。

尽管中国京、沪等一线城市房地产热情未减，但部分二三线城市却寒意渐增。中国证券报周二报导，继南宁、无锡之后，安徽铜陵和浙江宁波也开始以不同的方式，加入“救市”队伍。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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