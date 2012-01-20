房产限购影响北京GDP约0.5个百分点--北京统计局

中国房产限购政策对经济增长的影响并没有预期中严重。据北京市统计局估算，2011年房产限购影响北京经济增长约0.5个百分点。新华社周四晚间援引北京市统计局副局长、新闻发言人于秀琴的话称在推出限购政策的同时，政策性住房建设在大力推进，这使房地产限售对经济的影响比预期要低。路透