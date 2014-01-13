中国能避免日本式房地产泡沫--官员

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京1月13日 -《南方都市报》援引住建部副部长仇保兴报道称，中国的政策微调和城镇化有助中国避免发生日本式的房地产泡沫；外界担忧房地产市场崩盘可能引发中国经济硬着陆。
仇保兴指出，中国允许地方政府采取不同的房地产紧缩措施，并没有采取一刀切的措施。
仇保兴表示，日本在上世纪80年代出现房地产泡沫破裂，当时正值城市化的末端，没有新的推动力了。
“中国离这个时间点还有一些日子，此时要是想明白，采用微调的方法，可以调节过来。”仇保兴说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。