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中国财经 | 2014年 1月 13日 星期一 18:50 BJT

中国能避免日本式房地产泡沫--官员

路透北京1月13日 -《南方都市报》援引住建部副部长仇保兴报道称，中国的政策微调和城镇化有助中国避免发生日本式的房地产泡沫；外界担忧房地产市场崩盘可能引发中国经济硬着陆。

仇保兴指出，中国允许地方政府采取不同的房地产紧缩措施，并没有采取一刀切的措施。

仇保兴表示，日本在上世纪80年代出现房地产泡沫破裂，当时正值城市化的末端，没有新的推动力了。

“中国离这个时间点还有一些日子，此时要是想明白，采用微调的方法，可以调节过来。”仇保兴说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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