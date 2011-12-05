住建部：限购令到期後需延续--报载

中國將堅持樓市調控不放鬆.據《中國經營報》報導,在央行本次下調存款準備金率之前,中國住房和城鄉建設部就已知會地方政府,對於''限購令''即將到期的城市,如果沒有極其特殊的情況,須出台政策對限購令的有效期進行延續. 報導並稱,住建部一位官員對此並未正面予以證實.路透