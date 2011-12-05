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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 5日 星期一 15:31 BJT

住建部：限购令到期後需延续--报载

中国将坚持楼市调控不放松.据《中国经营报》报导,在央行本次下调存款准备金率之前,中国住房和城乡建设部就已知会地方政府,对於"限购令"即将到期的城市,如果没有极其特殊的情况,须出台政策对限购令的有效期进行延续. 报导并称,住建部一位官员对此并未正面予以证实.路透

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