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时事要闻 | 2017年 6月 7日 星期三 08:19 BJT

美国众议院情报委员会将就俄罗斯干预大选调查举行更多公开听证

路透华盛顿6月6日 - 美国众议院情报委员会的领导人周二表示，对俄罗斯疑似干预去年美国总统大选的调查仍在进行中，计划举行更多公开听证会。

众议院情报委员会的民主党领导人Adam Schiff对记者表示，该委员会将要求奥巴马政府的国土安全部部长Jeh Johnson等人提供证词。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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