香港《经济日报》：大城市楼泡欲爆 威胁内地经济

(8月19日社评)

中国内地楼市跌势似冲向北上广深等一綫大城市，此势是否已成对中国内地极为重要，因一綫城楼价若确定转势向下，等于楼泡全面爆破，恐令经济硬着陆，中央势被迫全力托市。

中国内地官方昨公布上月70大中城市楼价数据，当中64个城市新盘楼价按月下跌，较6月增加9个，最值得关注的是楼市跌势正向大城市蔓延，北京、上海、广州、深圳等四大城市，上月的按月楼价由升转跌，此对中国内地楼市实是一大警号。

过去中国内地楼市调整，主要集中在中小城市，北上广深等大城市则有庞大刚性需求力撑，故最近2年不少中小城市楼价虽已见重压，大城市楼价却仍有升无跌。惟一綫大城市楼价只升不跌的神话，失守风险正升。

一方面，大城市投资需求大减。投资客对楼价已泡沫化的大城市亦却步，此令曾占大城市楼市成交量30%至40%的投资需求，现跌至约10%。今年上半年北京新盘成交额，较去年同期大跌逾30%，与投资客离场不无关系。

另一方面，反腐打击一綫楼市。中央上周正式出台不动产登记条例，贪官为避风头，自不敢再到大城市买房，甚至低价抛房务求脱手。

更关键是一线城市楼市向来是全国楼市，以至中国内地经济的信心所系，若大城市楼价跌势成形，那市场势更坚信中国内地楼市堕进由升转跌的拐点，不但和楼市忧戚相关的地方债、影子银行等大炸弹爆破的风险势急升，更将拖累钢铁、水泥等数十个行业，重挫实体经济与就业，令中国内地经济硬着陆。届时中央只怕不得不出招，托住大城市楼价，以防经济金融急爆。

中国内地大城市楼价会否因稍跌而引出购买力，抑或缺乏承接而跌势不断扩大，或需再观察一、两个月。要更准确评估下半年中国内地经济表现、捕捉中央政策走向，必须紧盯中国内地大城市楼市表现，看其跌势会否受控，此将是未来一段时间中国内地经济焦点的重中之重。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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