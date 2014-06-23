警惕别有用心者唱空楼市误导政策 满足私利--人民日报

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
路透北京6月23日 - 人民日报海外版周一刊登题为房价正常调整为何连遭唱空的文章称，目前中国楼市已进入正常调整期，要警惕别有用心者唱空楼市的真正目的--扰乱市场，误导政策，满足私利。
该文指出，害怕影响自身利益，制造恐慌逼迫救市，对于很多打算抄底中国房地产的外资来说，表面唱空实际做多是他们多年来一贯使用的伎俩，早已不足为奇。
“看空者夸大楼市下行趋势和后果，言外之意催促政府赶紧松绑限购政策，放宽信贷，采取救市行动，这样开发商们可以继续享受高房价的红利，延续目前易断的资金链。而囤房者们也能继续坐拥财富增长。”文章称。
年初至今，各地房地产市场成交量持续低迷，一时间“崩盘论”、“拐点论”、“银行破产论”等悲观论调甚嚣尘上。各地不断传出楼盘大幅打折促销的消息，而统计数据也表明，2014年5月，房价环比上涨的城市个数明显减少，部分城市房价环比小幅下降。
即使“五一”小长假期间，北京等地楼市也不景气。据统计，5月1日至3日，北京商品住宅共成交同比骤降78.9%，并创下自2008年实行“五一”小长假以来的最低值；深圳同期商品房成交同比跌幅亦超过六成。
“部分城市由于库存压力较大，加上近期市场预期不明，购房者持观望态度，一些房企推出促销优惠，导致房价有所下降。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称。而一些业内人士认为，市场已出现加速调整的迹象。
**唱空言论再次发酵**
部分楼市量价齐跌令市场上唱空言论再次发酵。“售房旺季楼市不旺，三四线城市的楼市有价无市，银行缩紧房产的银根，抛售房产的民间人士越来越多，许多大亨撤资房地产”，一篇列举楼市崩盘证据的文章在网络上点击量爆棚。一些业内大佬哀叹今年“形势不妙”，判断“房地产到了下降大周期阶段。”
此外，国外金融机构也纷纷加入唱空行列。法国兴业银行中国经济师姚炜预计，此次房地产调整时间可能比过去要长，且调整过后房价也不会出现恶性反弹的情况。
摩根士丹利最新发表的研究报告称，预期内地楼市在未来数个月内将出现销售、平均售价均趋恶化的情况；日资投行野村证券发布报告认为，大规模的住房供应过剩，再加上开发商资金短缺，造成了中国住房市场的滑坡；瑞银中国区首席经济学家汪涛亦表示，中国楼市已经接近转折点。
看空楼市的言论放大了市场焦虑，“银行将因房地产崩溃而破产”、“地方政府卖不出土地，财政难以为继”等担心进一步蔓延，呼吁政府松绑限购政策救市的声音越来越强烈。
文章称，事实上曾长期高歌猛进的中国房价目前只是放缓了上涨的脚步而已。数据显示，绝大部分城市房价同比继续上涨。在新建商品住宅价格同比上涨的69个城市中，涨幅回落的城市有66个。二手住宅价格同比上涨的64个城市中，涨幅回落的城市有62个。
经过多年调控和市场的变化发展，目前中国房地产市场正在进入调整期。住建部政策研究中心主任秦虹称，“我们的研究认为，今年楼市由于种种原因注定是一个调整之年，但是如果由此断定楼市即将发生崩盘，出现断崖式下跌，这样的结论言过其实。”
人民日报同日并援引万科(000002.SZ)总裁郁亮的观点称，房地产问题基本上是个人口问题。尽管有人认为中国人口增长的拐点即将出现，但是大家忽略了两个问题，即人口的质量与分布。
“从人口质量上看，中国的高等教育毛入学率从我上大学时的2%至4%到目前的30%左右，受过良好教育的年轻人越来越多，而他们是主要的购房人群。”郁亮说。
从人口流动分布看，中国人口向中心城市集聚的过程还没有结束。除了北上广深这样的超大城市，还有存在住房需求的众多大城市、中小城市。这些都是巨大的市场。
“毫无疑问，房地产行业已经度过了最黄金的岁月，但也绝不是就要撞上冰山的泰坦尼克号。只不过，过去‘胆大为王’，人人皆可赚钱且越胆大越赚钱的时代结束了。”郁亮称。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。