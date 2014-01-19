中国去年12月70个大中城市房价涨势趋缓 地方调控效果显现

* 12月全国房价同比涨9.9%，与11月同比涨幅持平

* 环比19连涨但涨幅继续缩窄

* 地方调控效果显现

路透北京1月18日 -中国部分热点城市去年年末收紧房地产调控的举措效果持续显现。国家统计局最新数据显示，主要城市房价涨势在12月继续放缓。

路透根据统计局数据测算，12月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.9%，为连续第12个月上升，涨幅与11月持平；环比则连续19个月上涨，但涨幅自去年9月起持续收窄，缩小至0.4%。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，“12月份，房价走势进一步趋缓，表明近期一线城市和部分二线热点城市在进一步加大房地产市场调控力度、努力增加保障性住房供应等一系列政策措施作用下，市场预期渐趋稳定。”

数据显示，12月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅较前月回落的城市分别有39个和36个，个数均较11月增加。北京、上海、广州、深圳四个一线城市新建商品住宅价格环比涨幅分别回落0.1、0.1、0.1和0.4个百分点。天津等31个二线城市环比平均涨幅回落0.1个百分点，唐山等35个三线城市回落0.2个百分点。

面对房价过快上涨压力，继北上广深四大一线城市陆续出台地方版政策加码楼市调控后，厦门、沈阳、武汉、南京等十余个城市在去年年末相继跟进收紧调控。举措包括增加土地和商品房供应、提高外地购房者的社保缴存时限，提高二套房贷首付款比例，以及进一步加强税收管理等。

中央决策部门也强调房地产政策因地制宜。中国住房和城乡建设部在部署2014年度重点工作时强调，保持调控政策的连续性和稳定性，执行好既有调控措施。更加注重分类指导，房价上涨压力大的城市要从严落实各项房地产市场调控政策和措施，增加住房用地和住房有效供应；库存较多的城市要注重消化存量，控制新开发总量。

中国国土资源部副部长徐德明于近日表示，今年将强化土地供应调节，压缩东部地区特别是京津冀、长三角、珠三角三大城市群建设用地规模，减少工业用地，并适当加大对中西部地区用地支持。在长期制度建设方面，国土部将协调有关部门建立部际联席会议制度，加快组建不动产登记局，开展不动产统一登记。

据国土部最新数据，2013年，全国住房用地供应13.82万公顷，同比增加24.7%，达历年最高，相当于前五年平均实际供应量的143%，保障性住房用地从去年3月起占住房用地比例逐月上升，中央下达保障性安居工程用地任务顺利完成。

另两项民间调查也显示中国房价涨势在12月继续趋缓。中国指数研究院公布数据显示，12月百城新建住宅均价环比连续19个月上升，涨幅基本持平于前月。易居推出的一手房价格288指数环比上涨0.37%，涨幅较上月缩小了0.40个百分点，同比上涨增速连续两个月回落。易居预计一手房房价同比涨幅收窄或在今后几月持续。

尽管房价涨势有所放缓，但12月新建商品住宅价格同比平均涨幅仍然较11月扩大0.1个百分点，显示房价上涨压力仍不容忽视。北京、上海、广州、深圳12月新建商品住宅同比涨幅分别为20.6%、21.9%、20.4%和20.3%。

进入2014年，北京等热点城市楼市成交有所降温，市场呈现些许观望情绪，不过土地市场依然保持火爆。

国土部下属的中国地价网周五发布的报告预计，2014年第一季度中国城市地价继续保持上涨态势，但增速有减缓趋势，房地产调控方面调控将更趋于市场化主导。

房价（较上年同期变动，%）

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月

9.9 9.9 9.6 9.1 8.3 7.5 6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04



(较上月变动，%)

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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