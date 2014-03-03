专家：短期内全面征收房产税仍不可行 当前要点是要渐进落实

路透北京3月3日 -中国政协委员、财政部财政科学研究所所长贾康周一表示，短期内全面征收房产税仍不可行，当前的要点是要渐进落实。

他在两会（全国政协和人大会议）间隙称，房地产税是一个有争议的问题，也是无法回避的问题。

“加快立法是渐进，适时推进改革也是渐进。具体怎么推进，一方面看立法怎么加快，另一方面看试点是否可能进一步扩大化。”贾康称。

针对是否会提高个税起征点的问题，他指出，个税起征点不是简单的调高问题，而是要通盘设计，大方向是综合分类相结合。

对于近期持续火爆的余额宝，贾康表示，面对互联网和现代信息技术革命所带来的具有颠覆性的挑战，要在防范风险的同时鼓励创新，在这方面应有长远和全局眼光。

他同时指出，影子银行是在条件不具备情况下的变相利率市场化，不能完全否定影子银行，对其相关的紊乱和风险应加以抑制，但是它也变相的解决了利率市场化的一些问题。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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