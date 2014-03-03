专家：短期内全面征收房产税仍不可行 当前要点是要渐进落实

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京3月3日 -中国政协委员、财政部财政科学研究所所长贾康周一表示，短期内全面征收房产税仍不可行，当前的要点是要渐进落实。
他在两会（全国政协和人大会议）间隙称，房地产税是一个有争议的问题，也是无法回避的问题。
“加快立法是渐进，适时推进改革也是渐进。具体怎么推进，一方面看立法怎么加快，另一方面看试点是否可能进一步扩大化。”贾康称。
针对是否会提高个税起征点的问题，他指出，个税起征点不是简单的调高问题，而是要通盘设计，大方向是综合分类相结合。
对于近期持续火爆的余额宝，贾康表示，面对互联网和现代信息技术革命所带来的具有颠覆性的挑战，要在防范风险的同时鼓励创新，在这方面应有长远和全局眼光。
他同时指出，影子银行是在条件不具备情况下的变相利率市场化，不能完全否定影子银行，对其相关的紊乱和风险应加以抑制，但是它也变相的解决了利率市场化的一些问题。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。