家庭负债状况将损及美国经济复苏--美联储前分析师

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透华盛顿3月22日--据美国联邦储备委员会(FED)前分析师Karen Dynan新的研究发现,由於许多消费者在偿还债务上进展不大,因此美国经济复苏在未来数年仍将低迷.
Karen Dynan认为,降低债务(即分析师所谓的解除贡杆)的进程过於迟缓,无法为经济更快速回升奠定基石;她目前为布鲁金斯学会的研究员.
"负债最严重的家庭在修补其资产负债表上进展相当有限,这意味着他们在未来一段时日内的消费状况可能疲弱,"Dynan在报告中指出.
Dynan表示,尤其是约有14%美国民众需要降低负债的金额,约相当於逾一年的税前收入,这代表着他们必须大幅缩减开支.
"如果这波解除贡杆是单凭储蓄来完成,则可能意味着不容忽视的小部份家庭在多年内大举削减消费,"她写道.
在2010年夏季经济复苏进入第二年时,美国个人储蓄率曾攀高至5.8%,但随後降至4.6%.本月稍早发布的数据显示,美国家庭在2011年末债务增加,为三年半以来首见.(完)
--编译 龚芳;审校 王丽鑫
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