若泡沫永不破裂 澳洲高房价是否还算泡沫

* 关於房市即将崩盘的预期有些过时

* 新数据显示澳洲房价与全球趋势一致

* 强健的银行体系和严格的放款标准降低了风险

记者 Wayne Cole 编译 隋芬/许娜/侯向明

路透悉尼8月20日电---澳洲是否处於楼市泡沫,这个问题已被讨论了十多年.谷歌搜索得出的相关结果就有60万条.维基百科甚至专门有一个"澳洲地产泡沫"的页面.

在全球金融危机重创英美房价的三年过後,澳洲房价只比历史高点低5%,最近甚至开始出现略微上涨的态势,得益於利率下调、银行体系仍然稳健且有放贷意愿.

而与此同时,抵押贷款拖欠情况却很少见,家庭债务已经企稳,储蓄急剧增长且失业率也处在低位.这些都说明,房屋市场没有对经济构成多大威胁.

澳洲央行总裁史蒂文斯当然对无谓的紧张情绪感到很惊讶.

他说,"据说楼市泡沫,如果说现在这样算是,似乎要相当长的时间才会破裂--假设会破裂的话."

"在我们看来,现在证明楼市会马上崩盘的要素,如果说存在的话,也已没有五年前那麽明显."

澳洲央行并非楼价涨势的扞卫者.早在1995年,时任央行总裁麦克法兰就指出高房价是一个社会问题,即有些人是以"子孙後代为代价"来享受了好处.

在2002与2003年间,澳洲央行针对楼市过热发动口头攻势,这对後来几年里打压房价发挥了重要作用.

那时候出手遏制价格显然是必需的.以一项指标衡量,澳洲房价在1995-2002年间攀升82%.後来在2004与2005年经历一段沉寂期後,又重新恢复涨势,且2009-2010年间涨得尤其凶猛,期间澳洲在全球金融危机爆发後大幅下调了利率.

同很多西方国家一样,澳洲房价的上涨也是由债务膨胀所助燃的.自1995年以来,该国抵押贷款余额从1,540亿澳元增至1.2兆(万亿)澳元,只略低於1.4兆澳元的年度国内生产总值(GDP).

而总的家庭债务规模占可支配收入的比重,则从1995年的约68%在2007年升至了156%的峰值.

相关图表链接:

资产与负债比例(link.reuters.com/fyv99s)

贷款增长(link.reuters.com/jaw99s)

澳洲央行房价数据(here)

**回归谨慎**

假设情况就这样发展下去,结果将会很糟.但就在这几番转折中,循环被後来发生的全球金融危机所打破.

危机发生後,澳洲民众对债务变得谨慎了许多,决定把钱存下来,而不是押注一直上升的房价.

结果,债务与可支配收入的比重稳定在150%左右,截至现在这个比重已维持了七年.同样,家庭贷款余额的年增长率降至仅5%,为1976年开始记录以来最低,且远低於过去十年间双位数的增速.

只有35%的家庭背负了抵押贷款.其余约三分之一已拥有完全属於自己的住房,另外三分之一是租房一族.

这些房贷中大部分是由高财富家庭承担的,意味着他们有还贷能力.在房子自住的业主中,有70%属於较高收入家庭,收入水平排在前40%.

因此,家庭债务与资产的比重约在30%左右,是美国该比例的一半.

澳洲人也习惯尽快偿还抵押贷款.近半数的自住业主都提前还款,因此在这些房主的资产开始变为负值前,房价还有进一步下跌的空间.

次优贷款是低凭证贷款,在澳洲很少见,主要用於个体经营或被认为风险较高的人群,目前仅占未偿抵押贷款的5%.

金融危机爆发以来,银行收紧了贷款要求,因此大约三分之二的新贷款人最初的贷款与估值比率都低於80%.

因此,逾期超过90天的房贷欠款在贷款总量中仅占0.6%,还构不成威胁.这大约是1995年时的水准,且远低於美国的逾3%比例.

没有什麽真正的债务压力,是澳洲房价较纪录高位仅下跌约5%的原因之一.而此期间,美国和英国的房价则分别下跌了近三分之一和15%-20%.

**海滨大房**

灾难预言者称,房价估值依然过高,并指出政府测算出的平均房价约为家庭可支配收入的6.5倍.

不过,这种观点也夸大了问题,因为政府的房价指标仅涉及主要城市的独立式住宅,而这是住房市场的极高端产品.

澳洲央行汇编的有关国际房价的最新数据显示,澳洲房价只是处在中游,且较英国、德国、意大利、法国和加拿大并未偏离太多.通过该数据可看出,美国和日本似乎才是真正的局外人.

鉴於澳洲国内市场的一些特点,所以不管怎麽样,澳洲房屋成本较高并不令人感到意外.

虽然澳洲是地球上人口最稀少的国家之一,但其也是城市化程度最高的国家之一,大多数的人口分布在沿海的八个城市.

在海滩拥有一座大房屋可能是澳洲城市经常在全球最宜居城市调查中排名靠前的原因,但如果这最终变成了一种昂贵的生活方式选择,那麽你也不应为此感到意外.(完)

--译文审校 石冠兰/王冠中/艾茂林

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