香港《经济日报》：中央遏楼市泡沫责任 不应留下任政府

（5月23日社评）

中央加速基建上马稳经济,在外围经济趋坏、中国经济放缓下,中央已将稳增长放在经济工作首位,再谷投资是别无选择的短期特效药,但要防救市的老陷阱,中央须严守投资质量、楼市调控这两大底线.中央经济政策不得不面对内外交逼的现实,将过去平衡稳增长、调结构、控通胀三者,改为国务院总理温家宝上周强调的,要把”稳增长”放在更重要位置.此代表中央实际上稳中偏紧的政策取向已变.目前最重要的,是在经济三头马车即出口、投资与消费都疲弱下,提振经济.

出口主要看外围形势,非中央所能控制,欧债更正恶化,中央要稳经济必须从刺激内需着手.惟根据过去一年多实际经验,消费要茁壮为撑起经济的强劲支柱,非中短期可行;力松货币供应又怕通胀反弹,大放水并不可取.

中央在现实掣肘下,只有刺激投资是可取选择,亦是其最有能力掌控、最能使经济短期立竿见影的一招.但每当中央政策稍松,地方政府便大举冲刺混水摸鱼,以大量低效益投资催谷短期政绩,却为国家中长期发展埋下炸弹,故中央有两大底线必须严守.

其一,加速基建既要求量、更要求质,不蹈低效、重复建设的覆辙,在投资审批上必须审慎把关,重点放于如保障房等民生项目、农业水利等历来薄弱领域,还有就是节能环保、新兴产业等推进经济结构转变的环节.

其二,楼市调控要坚持有保有压,保障房、自住需求要保;投资、投机需求要续遏,更要严防地方政府借稳经济,冲楼市调控政策底线,令好不容易遏住的楼价出现报复性反弹,使两年多以来的楼控再成”空调”.

中央一声令下谷投资,相信全国各地,尤其今年来投资增长较慢的东部沿海省市亦会动起来,故要稳经济、软着陆没有悬念.中央真正的考验,是要能严守上述两大底线,令稳经济不会成为未来的炸弹,而是中国经济长期健康发展的动力.(A08)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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