新地两名联席主席等到廉署报到 获继续保释--消息

* 郭炳江、郭炳联、许仕仁和陈钜源到廉署报到

* 四人获准继续保释--消息

* 新地股价盘中最多跌1.4%

路透香港5月28日电---消息人士表示,因涉嫌贪污被捕的新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江和郭炳联、前政务司司长许仕仁等周一到廉政公署报到,并获继续保释.

消息人士称,另一名同被廉署拘补的新地执行董事陈钜源亦已获继续保释.目前,前述四位都尚未被廉署提出正式起诉.

新地贪污漩涡愈卷愈大,本月初大股东郭氏家族长子兼新地非执行董事郭炳湘,亦被廉政公署拘捕.

市值逾2,290亿港元的新地,是亚洲最大的房地产商.该公司亦一向以企业管治良好着称,而郭氏三兄弟--炳湘、炳江和炳联过去曾被视为本地华资家族,成功的第二代接班人.

香港廉政公署先於3月29日拘捕新地两名联席主席郭炳江和郭炳联,及前政务司司长许仕仁,因他们涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.

本月初,郭炳湘亦因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留,但已获保释.

新地多名高层先後被补,为公司蒙上不明朗因素,有股东指出,新地在处理此事上的透明度不足.

"事情拖得愈久,对新地股价的拖累就会愈久,更有可能会影响到公司本身的业务."基金公司Henderson Global Investors的亚洲房地产证券主管Tim Gibson称.

郭氏三兄弟此前均曾指出本身没有做错,而新地指公司业务一切如常.

新地亦为数码通(0315.HK)、新意网(8008.HK)的主要股东.

新地周一股价最多曾下滑1.4%,午盘尾段股价上升0.34%,报88.05港元;大盘恒生指数.HSI则涨0.72%. (完)

--记者 Alex Frew McMillan/雷美珍/梁慧仪; 审校 杨淑祯

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