中国降低公积金缴存比例暂按两年执行 降费率不影响社保待遇

路透北京4月15日 - 中国住房城乡建设部副部长陆克华周五在国新办吹风会上表示，住建部正会同有关部门在制定关于规范和阶段性适当降低住房公积金缴存比例的通知，将自今年5月1日起实施、暂按两年执行。这是根据当前的实际情况采取的阶段性措施，不是长期的制度安排。

出席同一场合的人力资源社会保障部副部长张义珍也强调，降低社会保险费率，尤其是阶段性的降低社会保险费率不会影响社会保险待遇。

陆克华称，各地应当结合本地区实际情况，提出阶段性适当降低住房公积金缴存比例的具体办法；而且通知中明确要求，“凡住房公积金缴存比例高于12%的，一律予以规范调整，不得超过12%”。

“阶段性适当降低住房公积金缴存比例，就是降成本的内容之一...,”他说，“当前‘五险一金’相当于职工工资的40%左右，其中住房公积金的比重也比较大，阶段性适当降低住房公积金缴存比例，可以减轻企业负担。”

根据住房公积金管理条例规定，生产经营困难企业除可以降低缴存比例外，还可以申请暂缓缴存住房公积金，待企业经济效益好转后，再提高缴存比例或恢复缴存并补缴其缓缴的住房公积金。

**降费率不影响社保待遇**

中国4月13日国务院常务会议决定，在去年已适当降低失业、工伤和生育三项社保费率基础上，从2016年5月1日起两年内，一是对企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省份，将缴费比例降至20%；单位缴费比例为20%且2015年底基金累计结余可支付月数超过九个月的省份，可以阶段性降低至19%。

二是将失业保险总费率由现行的2%阶段性降至1-1.5%，其中个人费率不超过0.5%；三是规范住房公积金缴存比例。

张义珍表示，降低社保费率预计会显著的降低企业成本，全国大多数的省份符合降低企业养老保险费率的条件；同时降低费率尤其是阶段性降低费率，并不会影响社会保险待遇。

“国务院对阶段性降低社会保险费率提出了明确要求，前提就是要确保参保人员的各项社会保险待遇不降低，和待遇按时足额支付，这是一个前提条件，是要确保的，”她说。

而且国务院决定阶段性的降低社会保险费率经过了测算和论证，企业基本养老保险的降费方案包括三个限制条件，是有条件的阶段性的降费：一是有条件的省份降低费率；二是降低费率的期限在暂按两年来执行；三是降低一个百分点。

“根据测算，多数省份在降低费率1个百分点后仍将保持基金当期收大于支，少数当期收不抵支的省份也完全可以使用累计结余保证待遇支付，”张义珍称，“总之，各项社会保险待遇都不会因降低费率而降低。”

她表示，根据初步测算，符合条件的地区，如果降费政策全部落实到位，预计每年可降低企业成本386亿元人民币；失业保险按照各地总费率降低0.5-1个百分点来进行测算，每年可降低企业成本约300-600亿元。

如果再加上2015年先后降低失业保险、工伤保险和生育保险费率的有关政策，每年总计可降低企业成本1，200亿元以上。（完）

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