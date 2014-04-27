今年保障房计划新开工超700万套 基本建成480万套--住建部

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月26日 -中国住房和城乡建设部表示，今年全国城镇保障性安居工程计划新开工700万套以上，其中各类棚户区470万套以上；计划基本建成480万套。
周五刊登在住建部网站的新闻稿称，要指导市县政府结合实际，合理界定棚户区具体改造范围，摸清棚户区底数，调查摸底范围应包含建制镇。
抓紧完成2013-2017年棚户区改造规划编制，分解到年度、落实到项目，5月底前报省级政府批准后报住建部备案；在规划中展望2018-2020年棚户区改造任务安排。
此外，住建部确定北京、上海、深圳、成都、淮安、黄石为共有产权住房试点城市，试点城市要按照实施方案积极稳妥推进试点，在12月底前报送试点工作总结，相关省住房城乡建设部门要加强对试点工作的督促指导。
其他省、自治区、直辖市也可以根据实际开展试点，在完善住房保障和供应体系、创新棚户区改造融资机制等方面进行有益探索。
推进公共租赁住房和廉租住房并轨运行方面，新闻稿并指出，在6月底前出台并轨运行实施办法，指导督促市县在8月底前出台实施方案。
2014年底前，各地区要把廉租住房全部纳入公共租赁住房，实现统一规划建设、统一资金使用、统一申请受理、统一运营管理。(完)
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(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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