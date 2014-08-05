取消限购辅以信贷支持料对楼市产生较大影响--中指院

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京8月5日 - 中国浙江省绍兴市日前决定取消限购，并下调二套房首付比例至40%，成为“国五条”以来首个对差别化信贷政策进行调整的城市。中国指数研究院认为，单一松绑限购刺激需求影响有限，结合信贷等其他因素可能对于市场产生较大影响。
中指院周二发布报告称，采取更多措施鼓励金融机构支持首套房贷，将成为未来地方政府支持楼市的重要手段之一，但不太可能全面放宽多套房贷。
“单纯放松限购难以从根本上扭转库存高企、供需不平衡的局面，多手段结合才能刺激楼市需求。”报告称，在2014年整体市场下行的背景下，由于市场预期看弱、信贷偏紧等原因影响，放松限购带来的持续性需求动力不足，难以扭转当前市场的整体低迷态势。
报告认为，绍兴出台此组合拳的缘由正是在于当地房地产市场量价持续低迷，且同时看到了其他城市单纯松绑限购的影响有限。
从此前放松限购城市的市场表现来看：温州、南宁在政策放宽后的短期内成交量明显增加，但一个月后市场又恢复到调整前的状态；目前济南和宁波正处于限购放松后的爆发期，销量激增，但预计难以维持高位。
中指院并称，在放松限购之前，部分城市对限购政策执行并不严格，所以即使限购政策放松后，对市场刺激也是短期的。
绍兴市住房和城乡建设局近日发布《关于促进市区房地产市场平稳健康发展的意见》，制定了包括取消限购、下调二套房首付比例等在内的11条措施。
不过绍兴此举最终会对提振楼市带来多大的效果，中指院认为有待观察。
“以行政手段强制规定利率有悖于金融改革市场化方向，绍兴此次调整的效果尚待观察。”中指院表示，对其他城市来说，如何鼓励金融机构向个贷业务倾斜，将是解决问题的关键。
此外，在地方政策频繁放松的同时也要看到，中央仍在继续坚持差别化信贷原则，并一再强调其对保障合理自住型需求的重要性，投资投机性需求将被持续抑制，全面放宽多套房贷暂无可能。
今年以来，楼市持续低迷，继呼和浩特后，不断有城市明文取消限购，以期提振当地楼市。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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