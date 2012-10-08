房地产市场仍构成美国经济增长阻力--美联储官员

路透纽约10月5日电---两位颇具影响力的美国联邦储备委员会(美联储,FED)官员周五表示,美国房地产市场的反弹之势令人失望,持续牵绊该国整体经济复苏的步伐.这说明经济的这一环节仍令货币决策者感到受挫.

纽约联邦储备银行总裁杜德利称,房地产市场未能对美联储的宽松货币政策给予充分响应,仍是美国经济增长所面临的阻力.美联储理事杜克亦强调了与废弃地产"过多"有关的问题.

美国房地产市场泡沫是导致2007-2009年金融危机,以及目前仍持续损及全球经济的低迷环境的核心问题.

杜德利称,尽管今年全美房价小幅走升,信贷供应仍"不高",而且美国经济复苏的整体步伐也令人失望.

"有几个阻力因素在限制经济增长,其中一个关键阻力因素是房产市场未能对货币政策的大幅放松作出充分的响应,"杜德利参加由纽约联储主办的住宅地产会议时表示.

杜德利说,包括房价在内的"各类房屋市场指标近来已呈现有所好转的迹象".他作为纽约联邦储备银行总裁,拥有货币政策委员会的固定投票权.

但他表示,房屋开工的绝对值水平依然偏低,美国各地楼市状况参差不齐,这引发很多问题."最终结果是尽管房地产业对经济增长的贡献终於转为正值,其幅度仍远低於以往经济复苏时的水平,"杜德利表示.

在挖掘哪些地区和为什麽房屋被空置的细节时,杜克指出三个被描述为美国废弃房屋最集中的广泛区域:楼市繁荣过後的周边地区,较贫穷的城市中心区,以及楼价长期下跌而空置现象不太明显的郊区.

"解决这些问题无疑要付出代价,但也要考虑到无所作为的代价,"杜克在同一会议上指出,他是指失去税收收入和拆毁房屋的成本.

她认为,在楼市繁荣的余波当中,很多废弃的房地产令当地社区蒙受严重损失,可能需要政府援助才能缓解这一问题.

她提到,尽管房地产升温促使未出售房屋库存水平已然下降,但废弃房屋的数量依然居高不下.(完)

--编译 兰秀娟/肖群英;审校 徐文焰

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