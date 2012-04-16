《信报》：楼市小阳春何时了

（4月16日）

楼市小阳春何时了 /习广思

踏入4月後,港股业绩期刚过,民企风暴掟到尾声,市场好淡交战,一方面欧洲LTRO蜜月期结束为欧美股市、债市带来不细下调压力;另一方面A股在政治风雨过後,加上政策憧憬,却成为支持港股的理据.上周,温总”回旋余地”四只字,值得投资者咀嚼呢.或虚,或实,或炒作,或支持,恒指上周五测试250天线,但周五外围回吐,恒指第一个心理支持位是20,500点,再下一个是20,000点,最坏也是150天线19,557水平;国企指数两度下试150天线後有不错支持力度,内银股弱势反弹有利好作用,但关键始终要等指数突破250天后,才能进一步看好.4月天,相信依然是炒上落的日子.外围方面,美股调整方向未变,标普500指数50天线未必守得住,QE3憧憬毕竟只是憧憬而已,下周联储局议息,伯克南又有何文字游戏给市场臆测把玩?

A股在官员多番入场及改革论之下,2月份突破下降通道,开始被市场看好,但3月份的政治变局,中央的减速决定,成为调整藉口,到近期A股有能耐抵抗外围负面消息反弹,中长线而言,A股具有一定值博率呢.除了A50(2823.HK)、X标智沪深300(2827.HK)这两只典型指数ETF外,部分A股行业板块亦可多加留意,例如近期内主导大市的金融板块.其次,海通证券重启IPO,加上A股回暖,内地相关证券商也是短视目标,中信证券(6030.HK)调整後重上50天线,国泰君安(1788.HK)、申银万国(0218.HK)都见疲弱,有待突破250天线.港股板块轮动继续,除内银股外,上周提及的地产建筑、工业、原材料板块均有留意价值,无疑所提及的钢铁股、工业设备股如中联重科(1157.HK)均是弱势股反弹,短线目标而已;而内房股在走势分歧情况下,买大不买细,股价在250天线上的大型内房较可取.

两会过後,内地改革性政策逐步推出.人民银行宣布,扩大外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度,由0.5%扩大至1%,超过市场预期的0.7%,今天正式实施.有说,人民币边升值的时代结束,正式步向双向波动时代.然而,这是否意味人民币会贬值?周小川在上月在其文章中,已经指出”推进市场人民币利率市场化的条件基本具备”,扩大浮动幅度是预期之事,也是迟早之时.投资者要关心的是,此时推出代表了中央对经济环境条件的看法.当然,近期人民币升值贬值绪不高,正如经济师所说,对汇率改革,水到渠成.其次,人民币升值的外部压力得以缓解,亦意味中央认为,出口企业在汇率波动性有更大的承受能力.作为一种揣测,在时间上,是次汇改在两会过後,在中央”弃八”之後,又在领导人换届的过渡期中间,中国金融改革加快的状况愈来愈浓呢.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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