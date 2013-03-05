住建部副部长预计地方楼市调控细则3月底出台

路透北京3月5日 - 中国证券报周二报导引述中国住建部副部长齐骥表示，住建部对各地房价控制目标没有指导意见，各地的房地产调控目标需地方政府制定并发布，预计3月底调控细则将出台。

兼任政协委员的齐骥在今年“两会”（人大和政协会议）间隙并称，“各地出台‘国五条’实施细则均要以国务院政策为准，不存在房价上涨速度过快的城市先出细则、上涨速度较慢的城市后出细则的问题。”

中国证券报同日报导并引述住建部部长姜伟新表示，“新国五条”刚出台，需要先观察运行一段时间的效果，“调控的手段很多”。要继续推进保障性住房建设，注重保障房质量。

房价上涨预期不断增强，促使中国国务院再度发文强调要继续做好楼市调控。中国政府网上周五稍晚刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。

此外，齐骥并指出，40个城市的住房信息联网已完成，今年还会有更多的城市加入。

根据住建部此前提出的住房信息联网工作进度要求，去年6月30日应实现40个重点城市的个人住房信息系统与住建部联网。

因近日国务院宣布细化的房地产调控措施，旨在给已有过热倾向的房地产市场降温，中国A股市场房地产股及相关的基建建材板块周一出现大跌。上证地产类指数.SSEP当日跌9.246%。（完）

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。