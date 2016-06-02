香港《经济日报》：带着矛盾遏楼泡 考供给侧改革

（6月2日社评）

内地楼市升势续扩，楼价飙涨明显脱离经济基本面，中央遏楼泡实属必须。惟楼市对金融经济绑架日深，中央要有拆楼市炸弹的意志，更须灵活手腕，免为稳经济与供给侧改革添乱。

在中央松绑楼控、年初更放松房贷下，内地楼市再复炽，百城房价指数显示，上月全国楼价按月升1.7%，较4月的1.45%扩大，个别二綫城市如厦门、合肥等，楼价按月升幅更逾半成。市场正盛传，部分楼价升幅过高的二綫城市，月内或重启限购。

中央再出招遏楼泡，实属必须。正如中央＂权威人士＂早前指，供给侧改革重点之一虽是助楼市去库存，却不能靠大加杠杆。在中央的楼市与货币宽松措施下，不少城市的楼价已按年升一两成，深圳楼价更按年升逾五成，与疲乏的经济存强烈对比，中央楼控加辣显有必要。

惟此势牵一发动全身，因内地宏观经济冷，独炽的楼市对金融经济绑架更甚。如今年首季，内地近三分一新增信贷，以至难以估量的民间资金涌向房地产；且内地经济靠投资独撑，投资增长则更依赖房地产拉动。

故中央除要展示遏抑楼泡的决心，更须有灵活手腕，以免解拆楼泡炸弹的同时，误触其他金融经济地雷，为稳经济与力推供给侧改革，徒添折腾，此至少有两方面。

一是金融方面。中央控楼市有力方法，正是＂去杠杆＂，如削按揭折扣、上调首期比例等。中央愈迟出手，楼市泡沫引发的信贷风险，势如滚雪球愈滚愈大。惟中央须作更全面金融风险评估，若楼市因而趋缓甚至趋向调整，会否加剧房地产信贷风险，银行又是否有足够能力承受坏帐增加，避免惹金融震荡。

二是经济方面。楼市是当前内地经济为数不多的热点，若中央加码楼控，房地产投资以至相关的大宗消费，恐亦受压，令经济更冷。中央须有配套措施，如加推有效基建项目，为投资以至经济保温；亦须加快户籍改革，助农民尽快入城安居，以至藉积极财策，助地方政府收购余货转为保障房，续为楼市去库存。

中央要力保今年经济增长不滑出6.5%底綫，又要控楼泡，更要力推供给侧改革，平衡木日益难走。中央有否灵活手腕，既拆楼市盘根错节的炸弹引信，又不会误触其他金融经济隐患，更保经济稳健，将是外界对中央驾驭经济与改革能力的信心关键。（完）