《美国经济分析》房价劲扬掩盖了楼市复苏依旧疲弱的事实

记者 Tim Reid; 编译 梁睿雪/李春喜

路透洛杉矶5月29日 - 专家表示，美国房地产市场复苏的模式与过往经济衰退后的情况完全不同，暗示近几个月房价大涨的趋势可能难以为继。

周二公布的标准普尔/Case-Shiller房价指数是反映房价飙涨的最新证据。分析师表示，房价蹿升的部分原因是利率水平处于纪录低点、房源供应极少且投资者投入独栋家庭房屋的资金规模创纪录新高。

这意味着市场基本面可能不像房价上涨表面数字所呈现的那么健康。

在美国西部各州，例如加州、内华达和亚利桑那州，楼市崩盘及其引发的止赎危机尤其严重，并且在很大程度上导致了2008年的经济危机。但据标普/Case-Shiller房价指数显示，这些地区的房价正在激升。

亚利桑那州凤凰城的房价在过去12个月里大涨了22.5%，涨幅是美国所有城市中最大，接下来是旧金山的激增22.2%，拉斯维加斯劲升20.6%。

这些增幅助推美国3月房价较上年同期大涨10.9%，创下2006年4月以来最大涨幅。

但据全美不动产协会(NAR)称，在美国5,000万拥有住房的人当中，房屋价值低于抵押贷款规模的房主有1,020万。

ForeclosureRadar.com数据显示，单单就加州，房价不及抵押贷款的房主就有200万人之多，还有50万人拖欠抵押贷款还款。

因为太多人不能亏本卖房，市场上的房源数量仍然远低于房价暴跌之前的水平。

根据NAR数据，在楼市最繁荣的2007年7月，市场上有340万套独栋家庭房屋出售，而在2013年4月，市场上仅有190万套同类房产出售。

传统购房者被大投资者强行逐出市场，这些投资者大量买入折价房产，然后加以改造用于出租。

分析师John Husing称，在加州南部的Inland Empire地区，今年第一季52%的止赎房产被华尔街的投资者买走。Inland Empire地区人口为430万，有100万套房屋，是楼市暴跌以及随后止赎危机的重灾区。这些房产甚至都没有在市场上公开打广告。

“因此，市场超过一半的成交根本就没有房产经纪人和普通买房者参与，”Husing说。“这不是市场自然的复苏，推动需求的很多因素与楼市的正常复苏无关。这是由大投资公司造成的反常。这把购屋家庭挤出市场。”

ForeclosureRadar的首席执行官Sean O'Toole表示，正常的复苏应当是人们居住在资产价值正常的房屋里，抵押贷款市场也不是由联邦政府的宽松货币政策支撑。

ForeclosureRadar.com还使用销售活动作为指标，来判断楼市是否健康。该公司称，实际出售房屋数量为2008年以来最低。

“我们的利率被人为压低，供应量也低，”O'Toole表示。“房价确实在上涨，但我不认为这是真正的复苏。”

NAR高级分析师Ken Fears表示，扭曲的市场最终将危害市场的长期健康。

“虽然库存房源紧张会推动价格上涨，但过于紧张的供应将阻碍买需，因为过高的价格使消费者望尘莫及，或者选择变少或不足。”(完)