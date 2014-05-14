钢联资讯：楼市“松绑”对国内钢市利好影响有限

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
以下内容节选自5月14日的《钢联资讯》：
进入4月，建筑钢材市场价格出现一波快速上涨行情，场内交易活跃。然随着国内房地产业降温，不利影响波及建筑钢材市场。我的钢铁网数据显示，4月23日，螺纹钢价格指数为132.26点，较上周跌1.77%，比去年同期下降8.8%；线材价格指数为137.24点，较上周跌1.1%，较去年同期跌7.68%。五一节前最后一周，国内建筑钢材库存降幅仅2.17%，较前期降幅明显，房地产市场的降温，或会使得后期市场供需矛盾再度激化。
而此时地方政府的松绑限购行为，对钢市而言无疑是利好。地方政府通过松绑限购救市，可能会短期内刺激楼市，利于楼市去库存化、开发商资金回笼，进而提振开发商投资热情，为房地产开发投资注入动能，从而带动钢材需求。但在房地产信贷收紧、成交量跟进困难的背景下，估计松绑限购对钢材市场的利好影响相当有限，尚不足以成为扭转钢市颓势的根本性因素。(完)
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(整理 路透中文部)
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