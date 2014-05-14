钢联资讯：楼市“松绑”对国内钢市利好影响有限

进入4月，建筑钢材市场价格出现一波快速上涨行情，场内交易活跃。然随着国内房地产业降温，不利影响波及建筑钢材市场。我的钢铁网数据显示，4月23日，螺纹钢价格指数为132.26点，较上周跌1.77%，比去年同期下降8.8%；线材价格指数为137.24点，较上周跌1.1%，较去年同期跌7.68%。五一节前最后一周，国内建筑钢材库存降幅仅2.17%，较前期降幅明显，房地产市场的降温，或会使得后期市场供需矛盾再度激化。

而此时地方政府的松绑限购行为，对钢市而言无疑是利好。地方政府通过松绑限购救市，可能会短期内刺激楼市，利于楼市去库存化、开发商资金回笼，进而提振开发商投资热情，为房地产开发投资注入动能，从而带动钢材需求。但在房地产信贷收紧、成交量跟进困难的背景下，估计松绑限购对钢材市场的利好影响相当有限，尚不足以成为扭转钢市颓势的根本性因素。(完)