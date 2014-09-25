已对房地产和产能过剩领域进行监管 风险可控--银监会官员

路透天津9月25日 - 近日热议的中钢集团债务危机引发外界对中国银行业信用风险高度关注。中国银监会副主席王兆星周四表示，银监会已经对房地产和产能过剩领域进行了有效监管，无论中国宏观经济还是金融领域，风险都可控。

他在天津举行的第18届国际银行监督官大会上指出，中国银行业有充足的资本和流动性应对可能发生的风险；银监会亦采取了一系列审慎监管措施，包括对大额集中风险加强监管。

王兆星称，目前中国处于经济结构调整时期，金融领域确实存在一些风险，风险领域包括房地产、影子银行、地方融资平台以及基建领域等，但总体金融风险可控。

近日大型央企中钢集团传出银行贷款本息数百亿元全面逾期传闻。虽然中钢集团对此已予以否认，但同时承认，在宏观经济下行的情况下，钢铁行业低迷，受银行信贷政策控制的影响，公司面临资金紧张，确有个别资金回笼未按期到账。

而传闻涉事银行之一的中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)则明确表示，目前该行与中钢集团的相关融资均未违约，中钢集团及其下属企业在工行的融资余额，占中钢全部金融机构融资余额的比重不足1.3%。

对于经济下行期的银行业监管方向，王兆星表示，此次全球金融危机让中国意识到，之前中国的银行业资本充足率还不够高，资本质量还不够好。未来，中国银行业可能还需要增加逆周期资本要求，使得风险一旦发生，银行的资本可以吸收投资人和纳税人的损失。

中国银监会主席尚福林稍早在同一会议上亦称，目前商业银行整体资本充足率达12.4%，不良资产资产率1.08%，拨备覆盖率263%，表明中国银行业资产质量总体稳定，风险可控。

国际银行监督官大会由巴塞尔银行监管委员会发起，是全球银行业监管者规模最大、最重要的国际会议，自1979年以来，该会议已举办17届，成为不同经济体增进相互理解、交流金融监管经验的重要平台。（完）

(发稿 谢衡; 撰写 李贺; 审校 张喜良)

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