专家称中国房地产税或2017年实施

中国财政部财政科学研究所所长贾康近日在博鳌房地产论坛上称，财税改革已经拉开帷幕，房地产税作为财税改革的重点之一，或要在2016年年底前把房产税立法定下来，在2017年实施。贾康表示，中国的住房保有环节的税收不能简单套用美国的普遍征收模式，必须扣除一个免征额。图为2013年8月2日拍摄的上海浦西一住宅区全景。路透