美国休斯顿发生枪击事件 造成两死六伤

路透5月29日（记者 Kevin Murphy/Frank McGurty） - 美国相关当局称，休斯顿周日发生混乱枪战，警方击毙了一名枪手。枪战还造成另一人死亡、六人受伤，伤者中包括两名警察。枪战中有子弹打中附近加油站的一个气泵，引发了火灾。

警方发言人John Cannon称，有目击者报告称，一名枪手靠近一位刚停好车前往一家汽车美容店的男子并开枪射击。

“看起来是随意、无端的袭击。”该发言人称，受害者50多岁，已经死亡。

该发言人称，枪手朝第一个赶到现场的警察开枪。

该发言人还称，这名警察逃跑时受伤并请求援助。随后赶到的警察与枪手发生了枪战。后来在上午11:10左右，特警赶到并击毙了枪手。两名警察受伤，伤势不严重。

该发言人指出，枪战中有子弹击中这家汽车美容店旁边加油站的一个气泵，引发了火灾，该加油站被烧毁。

警方不知道这起枪击案的动机，正在向公众寻求协助。

这起枪击事件发生在与一住宅区毗邻的西休斯顿。（完）