惠普出资27亿美元收购Wi-Fi网络设备生产商Aruba

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
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路透3月2日 - 惠普(HPQ.N)称将出资约27亿美元收购Wi-Fi网络设备生产商ArubaARUN.O，这是惠普2011年收购英国软件公司Autonomy以来的最大一笔交易。
惠普以往的大型收购交易纪录不佳，收购Autonomy和科技外包企业EDS均减记了数十亿美元。
随着更多的企业允许员工使用无线设备访问工作系统，收购Aruba将帮助惠普扩大在无线区域网络(WLAN)市场的份额。
Atlantic Equities分析师Josep Bori对路透表示，“我认为收购将为公司带来一个高增长营收来源，帮助惠普实现提高增长速度的目标。”
他并称，惠普在网络业务方面远远落后于领头羊思科(CSCO.O)，收购Aruba将帮助公司扩大一些市场份额。
FBN Capital Markets的分析师Shebly Seyrafi在2月27日的报告中估计，惠普在企业WLAN市场占有4-5%的份额，Aruba市占率为10-13%。
惠普计划今年将电脑及打印机(印表机)业务从企业硬件和服务部门分开来。
Aruba向众多客户销售Wi-Fi网络设备，美国加州州立大学和中国大连万达集团都是其客户。
JMP Securities分析师Erik Suppiger表示，这笔交易将帮助惠普更好地去竞争E-Rate计划。E-Rate是美国最大的教育技术补贴计划，该计划帮助学校和公共图书馆连入高速网络。
美国联邦通讯委员会(FCC)12月投票决定，将E-Rate计划资金提高15亿美元，至39亿美元。
这笔交易出价为全现金每股24.67美元，较Aruba在彭博报导可能被收购的前一天，即2月24日的收盘价溢价34.4%。
截至1月底，惠普拥有129亿美元现金。
惠普收盘上升0.23%至34.92美元。Aruba收跌0.64%至24.65美元，其股价自彭博报导以来已上涨约40%。
Evercore Partners与Catalyst Partners是Aruba的财务顾问。(完)
(编译 张荻/杜明霞；审校 张涛/戴素萍)
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