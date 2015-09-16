惠普称其电脑和打印机业务未来几季形势仍将艰难

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月15日 - 惠普(HPQ.N)称，预计其电脑和打印机业务市场“未来几季”仍将艰难，因个人电脑需求疲弱。HP Inc是惠普的电脑和打印机业务部门。
这家成立76年的公司今年晚些时候将拆分成两家上市公司，把电脑和打印机业务，与快速增长的企业软件和服务业务剥离。
惠普周二晚间表示，预计HP Inc 2016年剔除特殊项目的每股盈余为1.67-1.77美元。
该部门2016年自由现金流料为30-33亿美元，至少半数预计将通过派息和股票回购返还给投资者。
惠普还任命Enrique Lores为HP Inc打印机业务总裁，Ron Coughlin担任个人系统业务总裁。(完)
(编译 李爽/王兴亚；审校 龚芳/白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。