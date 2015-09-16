版本:
中国
国际财经 | 2015年 9月 16日 星期三 10:21 BJT

惠普称其电脑和打印机业务未来几季形势仍将艰难

路透9月15日 - 惠普(HPQ.N)称，预计其电脑和打印机业务市场“未来几季”仍将艰难，因个人电脑需求疲弱。HP Inc是惠普的电脑和打印机业务部门。

这家成立76年的公司今年晚些时候将拆分成两家上市公司，把电脑和打印机业务，与快速增长的企业软件和服务业务剥离。

惠普周二晚间表示，预计HP Inc 2016年剔除特殊项目的每股盈余为1.67-1.77美元。

该部门2016年自由现金流料为30-33亿美元，至少半数预计将通过派息和股票回购返还给投资者。

惠普还任命Enrique Lores为HP Inc打印机业务总裁，Ron Coughlin担任个人系统业务总裁。(完)

(编译 李爽/王兴亚；审校 龚芳/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐