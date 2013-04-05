惠普董事长莱恩辞职 由惠特沃斯暂行代理

路透旧金山4月4日 - 惠普(HPQ.N)周四称，董事长莱恩(Ray Lane)已经离职，并将引入两到三名新董事。之前惠普股东对莱恩在收购软件公司Autonomy Plc中扮演的角色表示不满。

董事会成员及维权投资者惠特沃斯(Ralph Whitworth)将代理董事长一职，直到找到固定人选。

这位Kleiner Perkins的管理合伙人将留任董事。几周前，他在惠普股东年会上勉强赢得重选。

另两名董事G. Kennedy Thompson和John Hammergren将退出惠普董事会，因此该公司将需寻找两到三名新董事。

惠普收购Autonomy引发股东强烈不满，董事长莱恩成为中箭落马的最高主管之一。股东公开抨击惠普以110亿美元收购Autonomy，而且未作好尽职调查。惠普最后在Autonomy计提数十亿美元的资产价值减记。

“在对股东上个月表决结果进行反省后，我决定辞去董事长一职，以减少对惠普改造行动的干扰，”莱恩发表声明称。“自从两年多以前加入惠普董事会来，我一直努力促进董事会调整，以确保公司顺利改造及未来成功。”

惠特沃斯在3月会议上已经向股东表示，董事会将有一番变动。

惠普及公司执行长惠特曼(Meg Whitman)正在进行一项长达数年的改造计划，以刺激公司成长。

惠特曼要求股东保持耐心。公司进行裁员及削减支出，并进入具有长期潜力的领域，例如企业运算服务。

惠普股价盘后跌至22.10美元，周四在纽约证券交易所收报22.30美元。(完)

(编译 程琳/蔡美珍; 审校 张涛)

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